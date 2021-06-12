Губернатор Ямала вручил первые паспорта самым успешным школьникам Салехарда

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил первые паспорта самым успешным школьникам Салехарда. Торжественная церемония прошла в рамках акции «Я — гражданин России», сообщило ИА «Север-пресс».

Артюхов поздравил подростков с получением первого документа и пожелал достичь всех поставленных целей.

«Желаю вам хорошо учиться, успешно сдать экзамены и поступить туда, где вы найдете свое призвание. Для вас открыта вся наша огромная страна — от Калининграда до Сахалина», — сказал губернатор.

При этом он выразил надежду, что после учебы молодые люди вернутся на Ямал, чтобы здесь работать и развиваться.

«Для этого на нашей родной земле все есть», — заключил он.

Накануне Дня России торжественное вручение паспортов прошло и подмосковном Реутове. Главы городского округа Станислав Каторов вручил документы пятерым школьникам, наиболее отличившихся в учебе, внеклассных занятиях и спорте. В подарок они получили книги по истории России.