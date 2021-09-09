Губернатор Ямала рассказал о планах по развитию туризма на Полярном Урале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову о планах в туротрасли на Полярном Урале. По его словам, новый туристический проект позволит создать более 1700 рабочих мест в регионе. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Артюхов отметил, что на полярном Урале построят большой горнолыжный комплекс с отелями, семейными зонами отдыха, кафе и рестораном. В состав кластера войдут туристические маршруты на природный комплекс Харбейский, этностойбище «Земля Надежды» и другие природные объекты.

На встрече также был поднят вопросы о строительстве арктической станции «Снежинка» и других инфраструктурных объектов на Ямале.