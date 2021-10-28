Губернатор Ямала рассказал о планах по развитию региона
Глава ЯНАО Артюхов рассказал о создании отрасли газопереработки в регионе
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о планах по созданию в регионе новой для него отрасли серьезной газопереработки. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Проект находится в стадии активного обсуждения. По словам губернатора, проект даст толчок экономическому развитию региона и создаст много новых рабочих мест, а через порт Сабетта можно будет выводить продукцию сразу на мировые рынки.
«Конечно, окончательные параметры еще будут уточняться, но это новая страница в развитии нефтегазовой отрасли здесь, на Ямале», — заключил Артюхов.