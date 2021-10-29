Губернатор Ямала рассказал о газовом потенциале региона

Газовые месторождения Ямала имеют огромный потенциал, на некоторых из них можно будет добывать газ много десятков лет. Об этом в эфире телеканала RTVI рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов, написало ИА «Север-Пресс».

По словам губернатора, сейчас в регионе разрабатывается несколько крупных проектов. Запасы по ним составляют более 50 триллионов кубометров газа.

«Больше 100 лет с момента ввода в эксплуатацию оно будет разрабатываться. Посмотрим, кому будет нужен газ через 100 лет, как вообще будут выглядеть энергетические рынки, но то, что месторождения Ямала имеют огромный потенциал, — это абсолютно точно», — сказал Артюхов.