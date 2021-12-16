Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ответил на вопросы жителей во время ежегодной прямой линии

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел ежегодную прямую линию с жителями региона. «Ямал-Медиа» написал о главных вопросах, на которые он ответил.

Обещанные школы и детские сады в регионе продолжат строить, сокращения строительства не будет. Губернатор отметил, что подорожание строительства в регионе компенсируется рекордно высокими ценами на газ.

«Это значительный источник наших доходов. Пожелаем крепкую зиму — и тогда продержимся. Ожидаем, что будет плюс 15% по газу, в денежном эквиваленте — вдвое больше, потому что денежные производные поменялись. Благоприятная экономическая ситуация позволит нивелировать многие позиции», — сказал Артюхов.

В регионе введут дополнительные меры поддержки для семей, нуждающихся в жилье. Жителей аварийных домов выделят в отдельную категорию, они будут получать помощь вне очереди.

Кроме того, в 2022 году на Ямале продолжат развивать сеть приютов, чтобы решить проблему бездомных животных. Например, вскоре должен открыться собачий приют в Новом Уренгое.

Также у властей региона есть глобальные планы по развитию телемедицины.

«Мы будем внедрять новые подходы с крупными центрами, когда снимки и результаты исследований отправляются в центр, чтобы получить второе мнение. Следующая задача — вводить искусственный интеллект, чтобы получать третье мнение», — рассказал губернатор.