Губернатор Ямала Артюхов рассказал о жительнице Лабытнанги, прошедшей блокаду

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился историей жительницы Лабытнанги Хильи Матвеевны Мельковой, пережившей блокаду Ленинграда. О ней губернатор рассказал в своих соцсетях в День полного освобождения Ленинграда от блокады — 27 января, написало ИА «Север-Пресс».

Когда началась блокада, Мельковой было четыре года. Ее отец ушел на фронт, а мама осталась одна с пятью детьми с Ленинграде. Лишь спустя семь месяцев семью вывезли из города по Дороге жизни. Хилья Матвеевна рассказывала, что помнит, как видела проваливающиеся под лед машины, ехавшие перед ними.

Из Ленинграда семью эвакуировали в Омск, а оттуда они переехали на Ямал. Мелькова работала школьной учительницей в отдаленных поселках округа, а потом перебралась в Лабытнанги, где живет по сей день.

«Низкий поклон всем, кто прошел через эти события. Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти!» — написал Дмитрий Артюхов.