Губернатор Ямала Артюхов поздравил работников авиации с профессиональным праздником

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников этой сферы. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Он поблагодарил ветеранов этой отрасли за их вклад в развитие авиации. Артюхов отметил, что они внесли «вклад в благополучие и процветание Севера».

«Нынешнее поколение сотрудников авиатранспортного комплекса бережет традиции своих предшественников и продолжает их», — заключил губернатор.