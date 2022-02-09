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    09 февраля 2022, 18:24

    Губернатор Ямала Артюхов поздравил работников авиации с профессиональным праздником

    Дарья Морозова

    9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников этой сферы. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Он поблагодарил ветеранов этой отрасли за их вклад в развитие авиации. Артюхов отметил, что они внесли «вклад в благополучие и процветание Севера».

    «Нынешнее поколение сотрудников авиатранспортного комплекса бережет традиции своих предшественников и продолжает их», — заключил губернатор.