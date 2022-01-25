Губернатор Ямала Артюхов пообщался онлайн со студентами из Москвы, Питера и Тюмени

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел онлайн-конференцию со студентами Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал «Пул 89».

На мероприятии был затронут вопрос увеличения количества специальных стипендий для студентов КМНС.

«Неправильно распределять стипендии по принципу, „кто первый успел“. Важно, чтобы были понятные правила, связанные с успехами в учебе», — пояснил Артюхов.

Также он рассказал о проекте, который помогает с трудоустройством молодым специалистам после вуза.