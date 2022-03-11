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    11 марта 2022, 19:43

    Губернатор Ямала Артюхов и глава Красноселькупского района Фишер обсудили планы развития региона

    Дарья Морозова

    Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Красноселькупского района Юрий Фишер подвели итоги прошлого года и обсудили планы по развитию региона на будущее. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Артюхов заявил, что в регионе появилось гораздо больше социальных объектов и завершилось много строек.

    «На прошлой неделе ребята пошли в новый современный детский сад с бассейном, строительство которого длилось больше 10 лет. Ранее в районном центре открылся культурно-спортивный комплекс. Была завершена долгожданная реконструкция взлетно-посадочной полосы», — рассказал он.

    Основная цель развития — увеличить уровень комфорта жителей, в том числе и в отдаленных районах.