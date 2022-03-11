Губернатор Ямала Артюхов и глава Красноселькупского района Фишер обсудили планы развития региона

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Красноселькупского района Юрий Фишер подвели итоги прошлого года и обсудили планы по развитию региона на будущее. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Артюхов заявил, что в регионе появилось гораздо больше социальных объектов и завершилось много строек.

«На прошлой неделе ребята пошли в новый современный детский сад с бассейном, строительство которого длилось больше 10 лет. Ранее в районном центре открылся культурно-спортивный комплекс. Была завершена долгожданная реконструкция взлетно-посадочной полосы», — рассказал он.

Основная цель развития — увеличить уровень комфорта жителей, в том числе и в отдаленных районах.