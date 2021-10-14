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    14 октября 2021, 16:50

    Губернатор Иркутской области пожаловался на подпольных майнеров

    Губернатор Иркутской области Кобзев: энергопотребление в регионе сильно выросло из-за майнеров

    Дарья Морозова

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку на майнеров криптовалюты. Об этом сообщили «Ведомости».

    По данным Daily Storm, он уточнил, что в регионе значительно выросло потребление электроэнергии.

    «Анализ ситуации свидетельствует о лавинообразном росте энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения», — рассказал Кобзев.

    Он пояснил, что это провоцирует значительные нагрузки на электросеть. Они увеличивают риски аварий и чрезвычайных ситуаций.