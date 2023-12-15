Общество 15 декабря 2023, 11:54 Губернатор Хабаровского края рассказал о судьбе спасенного на трассе тигренка Спасенный на трассе в Хабаровском крае тигренок не вернется в дикую природу

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Амурский тигренок, найденный на трассе в Хабаровском крае, пошел на поправку, но в дикую природу он не вернется. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«В дикую природу этот самец уже не попадет. После выздоровления тигр будет передан в один из зоосадов», — написал глава Хабаровского края.

По словам Дегтярева, после спасения сотрудники краевого охотнадзора доставили зверя в Хабаровск. У тигренка обнаружили перелом двух лап, ему сделали операцию. Животное проходит реабилитацию в охотнадзоре в селе Сосновка.

Telegram-канал Михаила Дегтярева

Губернатор также открыл голосование за имя для тигренка. Дегтярев предложил выбрать один из следующих вариантов: Амур, Арсений, Бархат, Василий, Ерофей. Пока в голосовании лидирует кличка Бархат.

Травмированного тигренка нашли на трассе в окрестностях села Вознесенского Амурского района 7 ноября. Неравнодушные люди привезли зверя в ветеринарную клинику. Предполагаемый возраст животного — три-четыре месяца.