02 декабря 2022, 10:32
Губернатор Хабаровского края Дегтярев назвал настоящего хозяина тайги
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в разговоре с изданием kp.ru рассказал, кого он считает настоящим хозяином тайги.
По его словам, им является президент Владимир Путин.
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Дегтярев добавил, что Хабаровск — один из самых лучших и солнечных городов России, при этом «в лесу творится черт-те что».
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На уточняющий вопрос журналиста он пояснил, что совсем недавно амурский тигр загрыз бурого медведя.
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