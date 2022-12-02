Общество 02 декабря 2022, 10:32 Губернатор Хабаровского края Дегтярев назвал настоящего хозяина тайги

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в разговоре с изданием kp.ru рассказал, кого он считает настоящим хозяином тайги.

По его словам, им является президент Владимир Путин.

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Дегтярев добавил, что Хабаровск — один из самых лучших и солнечных городов России, при этом «в лесу творится черт-те что».

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На уточняющий вопрос журналиста он пояснил, что совсем недавно амурский тигр загрыз бурого медведя.

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