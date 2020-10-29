Губернатор ЕАО заболел COVID-19

Губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн подхватил коронавирус. Теперь ближайшие две недели он будет работать дистанционно и лечиться.

Глава региона подчеркнул, что люди глубоко заблуждаются, если думают, что коронавирус является шуткой, мировым заговором или коммерческим ходом.

«Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьезные осложнения. Я знал об этом, когда мы пытались достать для региона маски весной. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел», — написал Гольдштейн в Instagram.

Он добавил, что минимум две недели будет работать удаленно. По словам губернатора, сейчас он придерживается предписаний медиков и ни с кем не контактирует, чтобы как можно быстрее поправиться.

«Берегите себя и своих близких! Особенно людей пожилого возраста! Соблюдайте масочный режим в общественных местах и меры личной гигиены. Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно», — заключил Гольдштейн.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 1 581 693 случая инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось 1 186 041 пациента. Скончался после заражения 27 301 человек.