Губернатор Чукотки перечислил зарплату на борьбу с COVID-19

«Губернатор перечислил свою заработную плату на помощь в профилактике коронавируса», — приводит агентство выдержку из сообщения.

Эти деньги Копин попросил направить на приобретение и безвозмездную передачу образовательным организациям стационарных приборов для термометрии, обеспечение техническими средствами для удаленного обучения детей из малообеспеченных семей, говорится в материале.

Работающие с больными коронавирусной инфекцией медики будут получать федеральные стимулирующие выплаты вне зависимости от того, сколько времени они проработали. Согласно новым правилам, которые утвердило правительство, деньги положены также водителям скорой помощи — сотрудникам транспортной компании, где арендуются машины.