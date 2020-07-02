Губернатор Челябинской области сдал ЕГЭ по истории

По данным информагентства, кроме Текслера пробный экзамен сдали министр образования области Александр Кузнецов и первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Уточняется, что ЕГЭ проходил в школе, которая находится в микрорайоне Челябинска «Парковый». У главы региона поинтересовались, что будет, если он не согласится с итоговой оценкой.

«Мне сказали, что можно подать апелляцию. Но мне кажется, что я ответил на все вопросы», — признался Текслер.