    02 июля 2020, 11:44

    Губернатор Челябинской области сдал ЕГЭ по истории

    Артур Блянихов

    2 июля глава Челябинской области Алексей Текслер сдал пробный ЕГЭ по истории. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, кроме Текслера пробный экзамен сдали министр образования области Александр Кузнецов и первый вице-губернатор Ирина Гехт.

    Уточняется, что ЕГЭ проходил в школе, которая находится в микрорайоне Челябинска «Парковый». У главы региона поинтересовались, что будет, если он не согласится с итоговой оценкой.

    «Мне сказали, что можно подать апелляцию. Но мне кажется, что я ответил на все вопросы», — признался Текслер.