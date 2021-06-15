Губернатор Челябинской области предложил провести в очном формате форум глав ШОС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с рядом инициатив на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ. Мероприятие прошло под председательством главы внешнеполитического ведомства страны Сергея Лаврова. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, Текслер предложил провести этой осенью в Челябинске второй форум глав регионов ШОС в очном формате. Он напомнил, что в следующем году заседание пройдет в Узбекистане, а в РФ форум вернется лишь через семь лет.

«Не очень правильно приостанавливать деятельность по организации форума в России на такой долгий период. Мы выступили с инициативной создания в рамках форума Национальной части РФ, в которую войдут регионы России», — обратил внимание челябинский губернатор.