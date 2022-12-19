Общество 19 декабря 2022, 13:14 Губернатор Белгородской области счел неэффективной работу системы оповещения об обстрелах Губернатор Гладков подверг критике работу системы оповещения об обстрелах ВСУ в регионе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу системы оповещения населения об обстрелах со стороны ВСУ. Жители получили СМС-сообщения о необходимости спуститься в укрытия спустя более часа после обстрела, сообщил глава региона на еженедельном оперативном совещании правительства, трансляцию которого вели на его странице во «ВКонтакте».

«Система оповещения эффективности никакой не несет. <…> Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — сказал Гладков.

Реклама

Он обратил внимание, что СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела, а данные МЧС операторы сотовой связи получили через 30–40 минут с момента происшествия.

Реклама

Губернатор поручил полностью пересмотреть систему оповещения населения.

Власти сообщили о 12 пострадавших при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ.