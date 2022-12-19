19 декабря 2022, 13:14
Губернатор Белгородской области счел неэффективной работу системы оповещения об обстрелах
Губернатор Гладков подверг критике работу системы оповещения об обстрелах ВСУ в регионе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу системы оповещения населения об обстрелах со стороны ВСУ. Жители получили СМС-сообщения о необходимости спуститься в укрытия спустя более часа после обстрела, сообщил глава региона на еженедельном оперативном совещании правительства, трансляцию которого вели на его странице во «ВКонтакте».
«Система оповещения эффективности никакой не несет. <…> Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — сказал Гладков.
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Он обратил внимание, что СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела, а данные МЧС операторы сотовой связи получили через 30–40 минут с момента происшествия.
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Губернатор поручил полностью пересмотреть систему оповещения населения.
Власти сообщили о 12 пострадавших при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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