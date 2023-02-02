02 февраля 2023, 23:01
Губернатор Артюхов обсудил с министром труда РФ максимальные северные надбавки госслужащим
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с министром труда и соцзащиты населения России Антоном Котяковым, где обсудил вопрос выплаты максимальных северных надбавок госслужащим с первого дня работы. Об этом сообщил «Ямал медиа».
По словам главы ЯНАО, сейчас молодые специалисты имеют право претендовать на хорошую зарплату в случае проживания на территории Крайнего Севера не менее пяти лет.
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Максимальные «северные» выплаты с самого первого дня работы специалиста позволят привлечь в регион лучшие кадры.
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