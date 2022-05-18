Губернатор Амурской области Орлов заявил о строительстве в регионе детских садов

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что правительство региона активно борется с проблемой очередей в детских садах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он отметил, что очередей в учреждения для детей старшего возраста нет уже давно. Теперь решается вопрос с учреждениями для детей младше трех лет. С этой целью в селе Чигири скоро построят детский сад на 120 мест.

«Детский сад сдадим в срок — летом текущего года», — рассказал Орлов.