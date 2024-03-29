Общество 29 марта 2024, 15:18 ГУ МВД России по Нижегородской области: пропавшими без вести в регионе числятся 737 человек

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На данный момент в Нижегородской области пропавшими без вести числятся 737 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону, написало НИА «Нижний Новгород».

За прошлый год, по информации ведомства, было найдено 6,5 тысячи человек в течение 10 суток с момента подачи заявления. Около 15 человек находятся в федеральном розыске с начала 2024 года.

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МВД выразило благодарность волонтерам, которые участвуют в поисковых операциях и помогают находить людей.