Общество 04 марта 2024, 14:29 GTA VI переведут на русский язык Rockstar начал поиск сотрудника для локализации на русский игры, вероятно, GTA 6 Rafael Henrique/Keystone Press Agency / Global Look Press

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На сайте видеоигровой компании Rockstar Games появилась вакансия тестировщика локализации на русский язык. Вероятнее всего, речь идет об игре Grand Theft Auto VI, выход которой запланирован на 2025 год.

Контракт будет рассчитан на один год. Будущему сотруднику предстоит вычитка текста, контроль качества готовой локализации, а также перевод при необходимости. Работать нужно будет из офиса студии в британском городе Линкольн. Возможность удаленной работы не предусмотрена.

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Новая игра станет шестнадцатой в серии GTA и восьмой крупной частью проекта. Действия будут происходить в вымышленном штате, прототипом которого стала Флорида. Сюжет расскажет о дуэте преступников в стиле истории о банде Бонни и Клайда.

Ранее разработчик официально признал утечку данных о GTA VI. По его словам, это не повлияло на процесс производства игры. Также стало известно, что саундтрек для новой части может написать культовый рэп-исполнитель Dr.Dre.