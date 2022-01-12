GSC Game World опровергла перенос S.T.A.L.K.E.R. 2

Фанатам S.T.A.L.K.E.R. не стоит беспокоиться: выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl состоится вовремя. Разработчики призвали геймеров не обращать внимание на слухи о переносе игры.

Представитель GSC Game World заявил на официальном Discord-сервере игры, что официальные сведения о новом шутере могут публиковать только разработчики или другие сотрудники компании.

«Насколько мне известно, блогеры не работают над S2», — сказал он, призвав не доверять подобным публикациям.

Отвечать на всевозможные слухи о S.T.A.L.K.E.R. 2 в компании не собираются.

Ранее блогер OLDboi заявил, что игра появится в продаже вместо запланированного апреля не раньше осени 2022 года. Студия GSC Game World якобы не распространяется о переносе, поскольку надеется на большое количество предзаказов.

На ПК, по данным блогера, игра выйдет осенью, а на PlayStation 5 — спустя несколько месяцев после основного релиза.