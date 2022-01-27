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    27 января 2022, 20:43

    Грузовой терминал порта Ростова-на-Дону выставили на продажу

    Дарья Морозова

    Грузовой терминал порта в Ростове-на-Дону будет продан. Об этом сообщил сайт «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на «Авито».

    По данным ИА Nation News, стоимость назначена в 570 миллионов рублей. Терминал расположен на правом берегу Дона, его площадь 22,5 тысячи квадратных метров.

    Он оснащен портальными и плавучими кранами, а также другими механизмами для погрузки и разгрузки. Собственник утверждает, что аренда терминала может приносить около 60 миллионов рублей в год.