Грузовой терминал порта Ростова-на-Дону выставили на продажу
Грузовой терминал порта в Ростове-на-Дону будет продан. Об этом сообщил сайт «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на «Авито».
По данным ИА Nation News, стоимость назначена в 570 миллионов рублей. Терминал расположен на правом берегу Дона, его площадь 22,5 тысячи квадратных метров.
Он оснащен портальными и плавучими кранами, а также другими механизмами для погрузки и разгрузки. Собственник утверждает, что аренда терминала может приносить около 60 миллионов рублей в год.