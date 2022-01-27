Грузовой терминал порта Ростова-на-Дону выставили на продажу

Грузовой терминал порта в Ростове-на-Дону будет продан. Об этом сообщил сайт «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на «Авито».

По данным ИА Nation News, стоимость назначена в 570 миллионов рублей. Терминал расположен на правом берегу Дона, его площадь 22,5 тысячи квадратных метров.

Он оснащен портальными и плавучими кранами, а также другими механизмами для погрузки и разгрузки. Собственник утверждает, что аренда терминала может приносить около 60 миллионов рублей в год.