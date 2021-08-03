Грузовики, поезда и станки: как высокотехнологичное производство полного цикла может работать бесперебойно и экологично?

Предприятие «Кроношпан» в Егорьевске занимает 200 гектаров. Оно следит за качеством воды, а еще сортирует отходы и передает их на переработку только специализированным организациям с лицензией на обезвреживание. Только так можно быть уверенным, что ничто не отправится на полигоны или не попадет в почву.

Директор производства технической службы «Кроношпана» Сергей Антошин за один рабочий день проходит примерно 25 000 шагов или проезжает 40 километров. На предприятии он работает уже 17 лет, знает каждый винтик и шестеренку, а их тут немало. На огромной территории расположены несколько цехов, лаборатория и склад. Есть даже своя железная дорога. Производство полностью автоматизировано — станки и машины работают, четко и слаженно. За ними через монитор следят операторы. А за операторами — Антошин.

Предприятие на самом деле внушительное, но главное — это то, как выстроены процессы. Если все четко распределить, то тогда и контролировать будет легче. Всего на предприятии в Егорьевске работают около семисот человек. Что касается именно производства — это примерно 95 человек в смену, распределяются они на четыре смены, но вы вряд ли их всех увидите, потому что у нас самое современное немецкое оборудование и все процессы на 100% автоматизированы Сергей Антошин.

Каждый хоть раз в жизни видел древесно-стружечную плиту — ДСП. Она наверняка есть у любого человека дома: это могут быть стенки и полки шкафов или письменный стол. Как делают ДСП? Простая и привычная в использовании плита на самом деле проходит большой и трудоемкий процесс. Главная цель — переработать как можно больше низкосортной древесины и подарить жизнь уже погибающим деревьям. Ведь даже из них можно сделать качественный продукт.

На 200 гектарах «Кроношпана» передвигаются грузовики и поезда, работают станки, лаборатории и оборудование. Все это беспрерывно, полный цикл — 24/7. «Кроношпан» отслеживает качество воды, занимается сортировкой отходов и передачей их на переработку. Причем только специализированным организациям, у которых есть лицензия на обезвреживание. Таким образом сохраняется уверенность: ничто не отправится на полигоны и не попадет в почву.

Еще один важный проект предприятия «Кроношпан» — рециклинг древесных материалов. Так называют возвращение полезного переработанного сырья в производственный круговорот. Другими словами, это процесс повторной переработки деревосодержащих элементов. Например, сдать на завод «Кроношпан» можно елку или старую дверь. Металлические элементы отдадут на переплав, а деревянное полотно переработают и подарят вещи вторую жизнь — уже в виде ДСП или ламинированной ДСП: бывшая дверь станет частью нового шкафа или полноценным обеденным столом. Качество ничуть не хуже.

Самая популярная и часто используемая в строительстве древесная плита — ОСП. Расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. В каждой стране к ней существуют свои нормы, требования и формат. «Кроношпан» создает плиту по образцу канадскому — с антискользящей поверхностью. Линия по производству ориентированно-стружечных плит была запущена в 2014 году. Это первое в России предприятие, производящее плиты такого типа.

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