Грузовик врезался в путепровод на трассе «Таврида» в Крыму

Водитель грузовика не учел габариты перевозимой им спецтехники, и на скорости снес часть путепровода трассы «Таврида» в Крыму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.

«При проезде под путепроводом в Бахчисарайском районе между селами Новопавловкой и Скалистым на трассе „Таврида“, водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза. Результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролетного строения путепровода», — рассказали в управляющей компании.

В пресс-службе уточнили, что приняли решение ограничить движение машин через технологический проезд, чтобы не было еще больших разрушений.

«После проведения диагностики специалисты определят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации путепровода, а также сроки и виды восстановительных ремонтных работ», — добавили в компании.

Движение по «Тавриде» останавливали в феврале из-за сильного снега и ветра.