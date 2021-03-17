Грузовик врезался в автобус в Находке. Пострадали 6 человек

Грузовой автомобиль врезался в автобус с пассажирами в Находке Приморского края. В результате аварии пострадали шесть человек.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и допустил столкновение. Автобус под управлением водителя 1968 года рождения осуществлял движение по внутригородскому маршруту № 6 и двигался в попутном направлении. В результате столкновения автобус, переехав бордюр ограждения, врезался в дерево», — сообщил РИА «Новости» представитель регионального УМВД.

Как сообщило РИА ФАН, Mitsubishi на огромной скорости вылетела с проезжей части и врезалась в автобус. Удар был настолько сильным, что пассажирский транспорт вылетел с проезжей части и въехал в дерево.

Издание «Новости Находки. Город Н» сообщило, что у водителя грузовика отказали тормоза. Грузовик протащил автобус несколько метров, пока тот не врезался в дерево.

Пострадавшие получили травмы различной тяжести. Троих отправили в реанимацию.

Сотрудники ГИБДД пытаются выяснить причины аварии. Авария произошла днем, асфальт был сухой, отметили в полиции. Водительский стаж виновника ДТП 23 года. В этом году он ни разу не нарушил правила дорожного движения.