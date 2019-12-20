Грузовик с поддельными презервативами нашли на Урале

«Грузовик, следовавший через КПП „Троицк“, был остановлен на трассе А-310 мобильной группой Челябинской таможни во взаимодействии с региональным Погрануправлением ФСБ России. В нем были обнаружены 750 блоков средств контрацепции с признаками контрафактности, всего девять тысяч упаковок презервативов», — уточнила пресс-служба.

В целом объем груза составил 27 тысяч презервативов. Контрабанду передали городской полиции Троицка. По данным специалистов, фальшивый товар нанес правообладателю торговой марки ущерб в сумме в 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленникам грозит наказание до двух лет лишения свободы.