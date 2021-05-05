Грузовик протаранил машину под Курганом

Грузовая машина на автодороге «Иртыш» протаранила Daewoo Nexiа, остановившуюся на красном светофоре. Несовершеннолетний пассажир иномарки погиб в ДТП, сообщило Ura.ru.

Управлял машиной «Урал» мужчина 1990 года рождения, который ехал из Омска в Челябинск. Наезд на автомобиль он совершил на перекрестке, где ехало трое пассажиров помимо водителя.

«Известно, что водитель легкового автомобиля остановился на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора для поворота налево в сторону поселка Рябково. Установлено, что водитель автомобиля „Урал“ не имеет водительского удостоверения», — рассказали в ГИБДД.

Мальчик 2009 года рождения погиб в результате аварии. Водитель иномарки и два его пассажира попали в больницу с травмами разной тяжести.