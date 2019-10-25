Грузовая автоцистерна опрокинулась в Москве

Грузовая цистерна опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. По неподтвержденной информации, она перевозила сжатый кислород. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили «360» в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло около 15:40 в районе 103 дома по Волгоградскому проспекту.

«Водитель, управляя грузовым транспортным средством, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас на этом участке дороги движение ограничено, перекрыто две полосы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

«На место был выслан кран пожарно-спасательного центра для подъема грузовика на колеса. Возгорания и разлива топлива нет. Пока обстановка спокойная», — пояснили «360» в пресс-службе МЧС России по Москве.

Источник фото: ЦОДД

На место происшествия также приехала пожарная машина. На фотографии ЦОДД видно, что пожарный держит в руках размотанный шланг для подачи воды. Официального подтверждения тому, что перевернувшаяся цистерна перевозила сжатый кислород, пока не поступало. В МЧС подчеркнули, что емкость не разгерметизировалась.