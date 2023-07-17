17 июля 2023, 07:42
Грузоперевозки резко подорожали в России
«Коммерсант»: грузовые перевозки в России подорожали на 38%
Стоимость грузовых перевозок в России увеличилась на 38%. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные биржи ATI.SU.
По данным источника, в период с января по июнь спрос на грузоперевозки увеличился н 61%, что привело к резкому росту стоимости услуги.
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Основатель биржи Святослав Вильде отметил, что рост спроса обусловлен перестройкой производственных цепочек и ускорением процессов импортозамещения.
При этом на международные направления спрос увеличился на 30%, тогда как количество заявок на перевозки из Европы снизилось практически до 80%.
Представитель компании FM Logistic Алексей Мисаилов добавил, что первые шесть месяцев года с точки зрения роста затрат на логистику традиционно являлись спокойными, но в 2023 году заметили рост тарифов на перевозки внутри России свыше чем на 15%.
Ранее стало известно, что кабмин запретил фурам из Польши перевозки по территории России.
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