Общество 17 июля 2023, 07:42 Грузоперевозки резко подорожали в России «Коммерсант»: грузовые перевозки в России подорожали на 38% РИА «Новости»

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Стоимость грузовых перевозок в России увеличилась на 38%. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные биржи ATI.SU.

По данным источника, в период с января по июнь спрос на грузоперевозки увеличился н 61%, что привело к резкому росту стоимости услуги.

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Основатель биржи Святослав Вильде отметил, что рост спроса обусловлен перестройкой производственных цепочек и ускорением процессов импортозамещения.

При этом на международные направления спрос увеличился на 30%, тогда как количество заявок на перевозки из Европы снизилось практически до 80%.

Представитель компании FM Logistic Алексей Мисаилов добавил, что первые шесть месяцев года с точки зрения роста затрат на логистику традиционно являлись спокойными, но в 2023 году заметили рост тарифов на перевозки внутри России свыше чем на 15%.

Ранее стало известно, что кабмин запретил фурам из Польши перевозки по территории России.