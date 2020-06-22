Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Владимира Путина
Журналист Георгий Габуния, оскорбивший Владимира Путина в 2019 году, вновь позволил себе грубо выразиться в адрес президента России. Мужчина в эфире телеканала Mtavari Arkhi на русском языке и в грубой форме обратился к Путину. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ранее в Тбилиси был арестован россиянин, которого подозревают с организации покушения на грузинского журналиста. По словам генерального директора Mtavari Arkhi Ника Гварамия, задержанный готовился убить Габунию.
Также у грузинских спецслужб появилась информация, что заказчиком покушения на журналиста якобы мог быть Рамзан Кадыров. Глава Чечни отреагировал на это в своем Telegram-канале. И обратил внимание, что власти Грузии вместо того, чтобы заниматься «реальными проблемами народа», делают «глупые заявления».
Летом прошлого года Габуния в эфире «Рустави-2» обругал матом Путина и его покойных родителей. Это вызвало возмущение зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием наказать журналиста.