Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за дождей

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минфин республики. Мера связана с «обильными дождями».

Ливни размыли дорогу международного значения, ведущую к таможенно-пропускному пункту «Казбеги».

Российским туристам в мае разрешили без обоснований выезжать в Грузию на автомобиле. Вышло соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации. Раньше, пересекая наземную границу с Грузией, россияне должны были доказать, что едут на работу, учебу, лечение или по другим весомым причинам. Ограничения ввели в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

С 15 июня Грузия отменила ковидные ограничения для иностранцев: теперь при въезде они могут не предоставлять документ о полной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

По данным Ассоциации туроператоров России, добираться до Грузии на автомобиле предпочитают «очень небольшое количество туристов» из России. Прямых самолетов между странами нет, поскольку Россия еще не сняла запрет на рейсы в Грузию. Самый дешевый способ — улететь или уехать из Армении. Билет на самолет обойдется в сумму от 40 тысяч рублей на человека. Есть также рейсы через Азербайджан, Казахстан, Турцию, ОАЭ.