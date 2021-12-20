Грузчиков Внуково поймали на бросании багажа. Юрист рассказал о возможном наказании
Юрист Воробьев рассказал о наказании за небрежную разгрузку багажа во Внуково
Грузчики аэропорта Внуково стали героями соцсетей после публикации записи, на которой видно, как они разгружают самолет, небрежно кидая сумки. Представители воздушной гавани заверили, что это были не чемоданы пассажиров, а использованные пледы.
«На кадрах видео — разгрузка бортового имущества: использованных мягких пледов. После разгрузки вещи будут отправлены в химчистку для санитарной обработки», — пояснили представители Внуково «Газете.ru».
Также они отметили, что загрузкой и выгрузкой багажа пассажиров занимается служба, которая не имеет отношения к этому ролику.
Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в комментарии «360» пояснил, что все претензии пассажиров, связанные с перелетом, а также сдачей багажа они могут предъявлять в первую очередь к авиакомпании.
«Если вы при получения багажа столкнулись с тем, что что-то сломано, треснуло, и вы зафиксируете эти повреждения, вы имеете право предъявить претензии к компании, которая занимается перевозкой», — уточнил специалист.
О каком-то уголовном наказании сотрудников речь в данном случае не идет, добавил он. Это может быть только дисциплинарное взыскание в рамках установленных отношений между работодателем и работником. В случае, если по заявлению пассажира производятся какие-то выплаты, виновного могут привлечь к ответу регрессным иском о возмещении ущерба.
Воробьев подчеркнул, что видео, которое возмутило пользователей соцсетей, само по себе не может быть основанием для требования каких-то компенсаций. Если был причинен вред, человек должен зафиксировать его и обратиться с жалобой к перевозчику, который предоставил ему услуги по перелету.