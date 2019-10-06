  • Грузчик рассказал, как защитить багаж от потери при перелете

    06 октября 2019, 13:26

    Дарья Бунякова

    Многие сталкивались с тем, что после полета на самолете багаж появлялся на ленте с оторванными ручками или вовсе терялся. Чтобы обезопасить свои вещи необходимо заранее снимать с сумок старые бирки от предыдущих перелетов и покупать чемоданы одного размера.
    Грузчик рассказал, как защитить багаж от потери при перелете

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    Как рассказал грузчик одного из аэропортов изданию Express, когда работники складывают чемоданы они распределяют их по размеру. Именно поэтому несколько чемоданов одинаковых габаритов будут ехать рядом и на багажной ленте появятся практически одновременно.

    Кроме размера внимание стоит обратить и на вес. Чтобы сумки не бросались и не портились, нужно соблюдать вес чемоданов в 25 килограммов.

    «Вы сами раздражаетесь, когда приходится ставить тяжелые сумки в багажник машины, представьте, если это нужно сделать 200 раз подряд. Иногда мы просто бросаем чемоданы, так как они слишком тяжелые, чтобы делать это осторожно», — рассказал мужчина.

    Также он посоветовал перед путешествием снять все бирки с чемодана от предыдущих перелетов. При распределении багажа система может считать не ту наклейку и отправить сумки не в Майями, а в Токио.

    Если багаж все же потерялся, то его будет легче найти по брелоку с данными о владельце. Поэтому перед тем, как отправится в аэропорт, разместите такую бирку на ручке чемодана.