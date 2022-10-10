Общество 10 октября 2022, 01:28 Поделиться Telegram

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Viber Груз со взрывчаткой для Крымского моста прибыл из Грузии — СМИ Baza: груз со взрывчаткой для Крымского моста прибыл из Грузии РИА «Новости»

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Опасный груз, с помощью которого могли взорвать Крымский мост, 4 октября прибыл в Россию из Грузии. Такую информацию распространил Telegram-канал Baza.

Груз находился в фуре, за рулем которой был 51-летний Махир Юсубов. Ни таможенники, ни другие контролирующие службы не заметили в его поведении ничего подозрительного. СМИ утверждают, что 7 октября водитель поехал выполнять заказ в Симферополь.

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В настоящий момент сотрудники ФСБ выясняют, как ответственные за проверку службы не смогли обнаружить взрывчатку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что грузовик также был в Болгарии и Армении.

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Глава государства назвал терактом взрыв Крымского моста. Инженерное сооружение является критически важной гражданской инфраструктурой. Взрыв на мосту организовали спецслужбы Украины, подчеркнул он.

Оперативные службы быстро восстановили работу Крымского моста после ЧП. В настоящий момент транспортный переход из Крыма на Кубань работает в штатном режиме.

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