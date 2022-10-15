Грушко заявил о поражении НАТО в украинском конфликте | 360°

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15 октября 2022, 12:21

Грушко заявил о поражении НАТО в украинском конфликте

Замглавы МИД Грушко заявил, что НАТО потерпел поражение на Украине

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО уже проиграл в украинском конфликте. Об этом сообщил ТАСС.

«Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в „анти-Россию“», — подчеркнул он.

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Также Грушко назвал «миной замедленного действия» заявление альянса в 2007 году, в котором говорилось, что Украина и Грузия войдут в блок. По словам замминистра, было очевидно, что это приведет к конфликту.

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Кроме того, он заявил, что НАТО мог избежать нынешней ситуации на Украине, если бы не подталкивал страну к эскалации. Альянс должен был следить за соблюдением украинским правительством минских соглашений, но вместо этого он «демонизировал Россию», подчеркнул Грушко.

«Продолжение бомбардировок Донецка и Луганска и все это вписывалось в сценарий демонизации России — поиска большого врага, без чего НАТО существовать не может», — пояснил замглавы МИД.

Альянс не раз начинал военные конфликты, но о его победах «никому ничего неизвестно», заключил Грушко.

НАТО

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