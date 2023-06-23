Общество 23 июня 2023, 14:42 Группы взаимоподдержки открыли в московской «Школе родственного ухода» Заммэра Москвы Ракова: в «Школе родственного ухода» открыли группы взаимоподдержки Сайт мэра и правительства Москвы

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Группы взаимоподдержки открылись в рамках проекта «Школа родственного ухода», рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники смогут обсудить трудности, с которыми они сталкиваются при уходе за тяжелобольными родственниками, и получить поддержку от тех, кто находится в таких же обстоятельствах. Также с ними будет общаться эксперт-консультант.

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Встречи группы взаимопомощи будут проходить ежемесячно в Институте дополнительного профессионального образования. Чтобы принять участие в проекте, необходимо пройти опрос на официальном сайте.

За полтора года существования «Школы родственного ухода» в ней приняли участие более тысячи москвичей. Они научились оказывать первую помощь и уход в домашних условиях.

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