Группы риска при заражении штаммом «омикрон» перечислили в ВОЗ

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, какие люди подвержены наибольшему риску заболеть штаммом «омикрон». Об этом сообщил телеканал CNBC.

По словам специалистов, в первую очередь в группу риска попадают непривитые люди, пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями, написала «Газета.ru».

«У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти <…>», — сказала ван Керкхове.

При этом те, кто поставил вакцину, переносят заболевание в довольно легкой форме. По сравнению с штаммом коронавируса «дельта» от «омикрона» умирает меньше человек, а риск серьезного течения заболевания и госпитализации значительно ниже.