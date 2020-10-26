Группы быстрого реагирования следят за соблюдением масочного режима в петербургском метро

«Общая сознательность должна взять верх, и общую норму по ношению средств индивидуальной защиты нужно исполнять. Без этого мы не справимся с болезнью», — подчеркнул Козин.

Он обратил внимание на то, что у турникетов на станциях метро работают три инспектора, которые предупреждают пассажиров о необходимости носить маски.

На самих платформах группы быстрого реагирования следят за соблюдением масочного режима. На нарушителей составляют акты. По словам Козина, за прошлую неделю было составлено девять актов.

«Люди пытаются вынудить сотрудников предпринять какие-то меры вне рамок, допустимых законодательством. Мы вырабатываем тактику работы с такими гражданами», — добавил собеседник издания.