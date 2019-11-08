Группу убитого детсадовца в Нарьян-Маре закрыли

Подготовительная группа детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, в которой убили ребенка, закрыта по крайней мере до конца года. Об этом рассказали в департаменте образования Ненецкого автономного округа.

Чиновница уволилась после того, как ребенка убили в детсаду Нарьян-Мара Подробнее

«Один ребенок из этой группы перешел в детсад „Ромашка“, четверо перешли внутри сада „Сказка“ в соседнюю группу, а 15 детей переведены по желанию родителей с понедельника в другой детсад — „Семицветик“ — и будут там воспитываться», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

В комнате, где произошло убийство, собираются сделать ремонт. Руководство хочет, чтобы ничто в этом помещении не напоминало о преступлении.

Во время тихого часа 31 октября в детский сад «Сказка» прошел пьяный 36-летний местный житель. На входе он позвонил в звонок, и охранник пропустил его без лишних вопросов. Тогда мужчина поднялся, открыл спальню с детьми и зарезал шестилетнего мальчика. Пока не ясно, стал ли ребенок случайной жертвой, или же преступник намеренно пришел его убивать.

Мужчину задержали прямо в детском саду. Он признал свою вину и сообщил, что раскаивается. В ближайшее время подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.