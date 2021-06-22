Группу российских путешественников задержали в Чаде

Группа российских путешественников отправилась в Африку в рамках экспедиции «Мир наш». Но в Чаде она прервалась. Туристов задержала полиция, хотя маршрут был заранее согласован с МВД страны, сообщил один из участников группы, видеоблогер Алексей Камерзанов.

По его словам, группа прибыла в город Файя-Ларжо, откуда оставалось три дня пути до столицы Чада — Нджамены. В Файя-Ларжо они планировали отремонтировать свои машины и продолжить путешествие.

«Но все пошло не так как мы хотели. На следующий день в 05:30 утра, наш лагерь окружил десяток военных с оружием. Нам было приказано собрать вещи и проследовать с ними», — написал Камерзанов на своей странице во «ВКонтакте».

Туристов доставили в полицейский участок, где началась проверка документов. Потом, по словам блогера, их попросили сдать свои телефоны, видеокамеры, фотоаппараты и ноутбуки. Был проведен детальный обыск каждой машины. Из вещей полиция изъяла налобные фонарики, компас, штатив, лампу для обеззараживания воды.

Затем путешественников сопроводили с конвоем до дома местного губернатора. Там им заявили, что они должны покинуть этот район. У них забрали паспорта и ключи от машин, посадили на военно-транспортной самолет и отвезли в Нджамену.

«Единственное, что мы смогли услышать от одно русскоговорящего генерала, — то, что зона от Файя-Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда это не проясняло изъятие наших документов и техники», — добавил блогер.

В столице Чада их поселили в гостиницу за счет властей страны, но технику и документы не вернули.

«На следующий день утром мы сразу проинформировали российское и французское посольства (у нас в группе гражданка ЕС). Пока уже шесть дней никаких официальных новостей нет», — заключил Камерзанов.