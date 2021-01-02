Группу россиян освободили из ливийского плена

Из плена в Ливии освободили группу россиян и одного гражданина Украины. Их отправили на самолете в Россию.

«В Россию отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена. Среди них есть и гражданин Украины, остальные — граждане Российской Федерации. Причем россиянин родился на Украине, украинец — в Армении, еще один — грек из Казахстана и только один — коренной ростовчанин. И все они — наши. Родившиеся в Советском Союзе, говорящие на русском языке, да и думающие тоже на нем», — написал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Член Общественной палаты РФ отметил, что о пленных он узнал не так давно и сразу отреагировал. С помощью российских дипломатов удалось найти способ вернуть людей домой.

Малькевич в своем сообщении поблагодарил заместителя министра иностранных дел России, специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова. Именно он, по словам члена Общественной палаты, организовал эту операцию и руководил ей.