15 июня 2023, 14:45
Группу подозрительных аквалангистов задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге в акватории Невы сотрудники Северо-Западного филиала ведомственной охраны Минтранса РФ задержали подозрительных аквалангистов. Об этом написали «Невские новости».
Как рассказали в пресс-службе ведомства, задержанные не имели при себе документов, удостоверяющих личность.
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«Обеспечению транспортной безопасности объектов, находящихся под нашей защитой, в условиях возможных попыток нарушения их нормального функционирования уделяется повышенное внимание», — говорится в сообщении директора филиала Андрея Красовского.
Санкт-Петербург
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