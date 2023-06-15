Общество 15 июня 2023, 14:45 Группу подозрительных аквалангистов задержали в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге в акватории Невы сотрудники Северо-Западного филиала ведомственной охраны Минтранса РФ задержали подозрительных аквалангистов. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, задержанные не имели при себе документов, удостоверяющих личность.

Реклама

«Обеспечению транспортной безопасности объектов, находящихся под нашей защитой, в условиях возможных попыток нарушения их нормального функционирования уделяется повышенное внимание», — говорится в сообщении директора филиала Андрея Красовского.