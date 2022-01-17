Группу по работе с концессиями создали в Госдуме

Рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере концессий создали в Госдуме. О том, какие действия планируется предпринять, написала «Парламентская газета».

Концессия — это договор, который заключает государство с частным инвестором, передавая ему имущество на определенный срок. По правилам частник должен тратить часть прибыли с используемых сетей на реконструкцию таких объектов. Однако на деле частник просто собирает деньги, но никуда их не инвестирует, в результате сети приходят в негодность.

«Концессионные соглашения влияют непосредственно на граждан и обеспечивают жизненные функции целых городов. В связи с чем государство, отдающее такие объекты в аренду вплоть до 49-летного срока, должно делать это сознательно и понимать, кто и как будет управлять такими активами», — рассказал депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов.

Он предложил ввести ценз и жестче контролировать, кто допускается к концессиям.

«Было бы здорово, если бы система ЖКХ хотя бы на 50 процентов оставалась в руках государства, а именно государственных корпораций. Тогда мы были бы защищены от любого социального взрыва, который может допустить некачественный, а иногда и не российский концессионер», — добавил Майданов.

Руководитель рабочей группы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая добавила, что россияне должны получать гарантии того, что объекты ЖКХ будут сохранены и продолжат предоставлять качественные услуги, поскольку также регулярно инвестируют в них.

«Мы должны действовать в интересах граждан, чтобы граждане, как главные инвесторы и потребители услуг, одновременно были максимально защищены, а также в том, чтобы тарифы были соразмерны услугам», — подчеркнула Яровая.