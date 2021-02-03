Группу мошенников осудят в Краснодаре

По версии следствия, обвиняемые умышленно устраивали аварии, после чего фальсифицировали дела об административных нарушениях и подавали данные страховщикам для возмещения ущерба.

Сумма нанесенного ущерба составила 12 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стали 27 человек. Шестеро объявлены в федеральный розыск. 21 находится под подпиской о невыезде.