Группу мошенников осудят в Краснодаре
В Краснодаре перед судом предстанут члены организованной группы, которых обвинили в серии мошенничеств в сфере автострахования. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По версии следствия, обвиняемые умышленно устраивали аварии, после чего фальсифицировали дела об административных нарушениях и подавали данные страховщикам для возмещения ущерба.
Сумма нанесенного ущерба составила 12 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стали 27 человек. Шестеро объявлены в федеральный розыск. 21 находится под подпиской о невыезде.