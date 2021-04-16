Группу людей осудят за мошенничество на Урале

В Свердловской области перед судом предстанет группа людей, которых обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, один из членов группы подыскивал людей, которые не были способны оплачивать взятые на себя кредитные обязательства. Им предлагали за отдельную плату изготовить фальшивые копии трудовых книжек. В них вносилась информация о высокой зарплате и трудоустройстве, которая не соответствовала действительности.

После получения документов люди ходили в банки и оставляли заявки на кредиты. Если они получали одобрение, то на протяжении нескольких месяцев вносились платежи, после чего подавались липовые заявления о банкротстве. Таким образом, было получено кредитов более чем на два миллиона рублей.