Общество 21 февраля 2023, 16:39 Группу людей осудят по обвинению в незаконной банковской деятельности

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В Санкт-Петербурге перед судом предстанут 15 человек, которых обвинили в незаконной банковской деятельности. Об этом написали «Невские новости».

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По данным издания, обвиняемые с апреля 2016 по сентябрь 2019 года заработали свыше 400 миллионов рублей. По версии следствия, они обналичивали деньги и переводили средства на счеты контролируемых зарубежных фирм. Организация действовала в Москве, Петербурге и Прибалтике. Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.