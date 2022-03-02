Группу людей обвинили в мошенничестве на Алтае

В Алтайском крае перед судом предстанут 10 местных жителей, которых обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, обвиняемые орудовали в регионе с декабря 2019 года по март 2021 года. Их целью были одинокое и социально-уязвимые люди, владевшие недвижимостью. Входя к ним в доверие, они убеждали потерпевших заключать сделки по отчуждению недвижимости. В общей сложности от рук аферистов пострадали 13 человек. Сумма нанесенного ущерба составила 11 миллионов рублей.