Группу для онлайн-бесед с верующими открыли в «Одноклассниках»

Церковь в России тоже переходит на удаленку. Чтобы верующие могли общаться с батюшками, РПЦ создала в «Одноклассниках» специальное сообщество.

«Мы запустили специальное сообщество в „Одноклассниках“ — „Поговори со священником“, где прихожане могут задать вопрос батюшкам», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда РИА «Новости».

Он добавил, что людям рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу, но им все равно требуется духовная поддержка, «которая не заменяет таинства, но является нужной и востребованной». По словам Легойды, церковь полностью поддерживает проведение онлайн-трансляций.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал всю Москву с иконой Богоматери «Умиление». Он призвал прихожан воздержаться от посещения храмов. Он также попросил верующих придерживаться правил, которые вводят власти для борьбы с коронавирусом, и молиться дома.

Сейчас в России врачи помогают вылечиться от коронавируса 4731 пациенту. Выписались из больниц уже 333 человека.