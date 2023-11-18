Общество 18 ноября 2023, 11:35 Группу «Би-2» потребовали наказать за измену Родине — СМИ Shot: «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма РИА «Новости»

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Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Как написал Telegram-канал Shot, причиной стали признания Левы* в том, что он финансирует ВСУ.

«Просьба наказать музыкантов за измену поступила сразу в три ведомства: Генпрокуратуру, СК РФ и Министерство культуры», — уточнили журналисты.

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Лидер группы — 51-летний Егор Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта. Коллеги-музыканты были с ним солидарны.

Музыканты «Би-2» переехали из России на Кипр после начала СВО. Бортник* неоднократно оскорбительно высказывался о российском руководстве и жителях страны. Лева* Би-2 заявил, что не вернется в Россию.

Минюст России внес солиста российской группы «Би‐2» Бортника в список иностранных агентов. В ведомстве указали, что музыкант выступал против специальной военной операции на Украине.

* Егор Бортник, известный по псевдониму Лева, признан иностранным агентом.